Flamengo faz 5 a 0 no Elosport e avança na Copa São Paulo

Na noite de sexta-feira (12), o Flamengo recebeu o Elosport na Arena Barueri e goleou o adversário, vencendo por 5 a 0 e garantindo a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols foram marcados por Germano (contra), Luiz Henrique, Yuri, Matheus Dantas e Patrick.

Com o resultado, o time enfrenta o Coritiba no próximo domingo (14), às 18h. Por ter conquistado campanha melhor do que a do adversário até aqui, o Rubro-Negro seguirá jogando na Arena Barueri.

O jogo

Desde os primeiros minutos, o Flamengo buscou a bola e tentou criar oportunidades para abrir o marcador. Assim, o Rubro-Negro criou boas tramas, principalmente com jogadas em velocidade e chutes de fora da área.

Aos sete minutos, o jogo começou a mudar. Matheus Dantas fez grande passe para Yuri, que subiu pela direita e cruzou. Ao tentar tirar a bola, o zagueiro Germano acabou desviando para dentro do gol, tirando seu goleiro da jogada e abrindo o placar para o Flamengo.

O Fla seguiu dominando a posse de bola e conseguiu controlar o Elosport, sofrendo apenas duas chegadas perigosas da equipe adversária. Por outro lado, o Flamengo soube pressionar até que, aos 41 minutos, Luiz Henrique recebeu, driblou o marcador e fez um lindo gol para o Rubro-Negro, ampliando a vantagem para 2 a 0.

Assim como na etapa inicial, o Rubro-Negro comandou os ataques e conseguiu marcar mais gols. Aos 10’, Yuri recebeu toque de calcanhar espetacular de Vitor Gabriel, fez bela jogada individual e marcou o terceiro.

Quem também fez seu primeiro gol na Copa São Paulo foi o zagueiro Matheus Dantas. Em bela cobrança de falta, o camisa 13 bateu baixo e no canto, ampliando a vantagem para 4 a 0. Fechando a goleada e a classificação, Patrick, que entrou no segundo tempo, aproveitou sobra após tentativa de Samuel, colocando a bola no fundo da rede.

