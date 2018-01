Barcelona contrata Mina e deve vender Mascherano

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação do zagueiro colombiano Yerry Mina, do Palmeiras, por 11,8 milhões de euros (R$ 45,78 milhões).

O jogador de 23 anos assinou contrato até junho de 2023, com multa rescisória de 100 milhões de euros. Campeão brasileiro com o alviverde em 2016, Mina já era dado como certo no Barça no meio de 2018, mas o clube catalão aceitou aumentar a oferta para tê-lo agora.

Ele será o primeiro colombiano a vestir a camisa blaugrana e preencherá uma lacuna no elenco do Barcelona, já que Javier Mascherano está para ser vendido por 10 milhões de euros (R$ 38,8 milhões) ao Hebei Fortune, da China.

O argentino tem tido pouco espaço com Ernesto Valverde e deseja jogar com sequência para se garantir na Copa do Mundo de 2018, provavelmente sua última pela seleção de seu país.