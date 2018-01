Eduardo Sasha faz exames e espera documentos para ser apresentado no Santos

Eduardo Sasha chegou de Porto Alegre, realizou exames médicos e testes físicos acompanhado pela comissão técnica santista e aguarda apenas o fim de toda a burocracia para ser anunciado como reforço do Peixe para a temporada 2018. O atacante de 25 anos do Internacional ficará emprestado até dezembro. Ao fim do vínculo, o Alvinegro Praiano terá prioridade para efetuar a compra do atleta, se for de interesse do clube.

A tendência é que tudo seja confirmado até a noite dessa segunda e o anúncio oficial seja feito nessa terça-feira. Sasha chega para incrementar o setor ofensivo do Santos, que perdeu Ricardo Oliveira para o Atlético-MG e ainda corre o risco de sofrer uma baixa com Jonathan Copete. Robinho, Gabrigol e Gilberto seguem no radar da nova diretoria.

Em 2017, Sasha oscilou entre a titularidade e o banco de reservas de um Internacional que, apesar de ter conquistado o acesso à elite do futebol nacional, sofreu muito na Série B e viveu momentos muito conturbados no Sul. Foram apenas três gols em 28 jogos na última temporada.

Caso a contratação por empréstimo se concretize, o Santos terá seu segundo reforço anunciado nesta pré-temporada por ora. Romário, lateral esquerdo que chegou do Ceará, já treina com o grupo de olho na estreia oficial da equipe em 2018, dia 17, contra o Linense, pelo Campeonato Paulista.