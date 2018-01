Bale pode deixar Real Madrid rumo à China

Segundo o jornal britânico Daily Mirror, o Guangzhou Evergrande, atual campeão chinês e time mais rico do país, pode tirar Gareth Bale do Real Madrid.

O galês vem sofrendo com uma sequência muito grande de lesões desde que chegou ao clube espanhol em 2013, e a diretoria madridista vem sinalizando que não está contente com a situação. O Manchester United flerta com o jogador há algum tempo, mas o Guangzhou promete entrar forte na briga. O time chinês quer um nome de peso para a próxima temporada, uma vez que o futuro de um dos seus principais jogadores, Jackson Martinez, ainda é incerto.

O Real Madrid exige no mínimo 85 milhões de libras (cerca de R$ 372 milhões) para liberar o atacante de 28 anos, e esse é um dos motivos que afastam um pouco o Manchester United de uma possível negociação. Para o time chinês comandado por Fabio Canavarro, no entanto, o alto valor não seria um problema.