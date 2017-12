Querendo negociar Scarpa, Fluminense rejeita propostas de paulistas

Sem pode fazer grandes investimentos no futebol, a diretoria do Fluminense vê na negociação de Gustavo Scarpa um meio para se reforçar em 2018. Corinthians, Palmeiras e São Paulo já manifestaram interesse em contar com o jogador, mas até agora nenhuma proposta foi aceita pelos tricolores.

A diretoria carioca não quer negociar Scarpa em definitivo. O pensamento é de emprestá-lo por uma temporada. Outro objetivo tricolor é poder obter mais um um jogador na negociação.

Dos três clubes paulistas, o Palmeiras ficou mais próximo de fechar com Scarpa. No entanto, a lista enviada pelo Alviverde não agradou aos cariocas. O principal entrave foi a não-inclusão do lateral direito Lucas na lista.

O Fluminense vai esperar por propostas melhores para negociar Gustavo Scarpa. O meia vê uma saída neste momento com bons olhos. O jogador terminou a temporada chateado pela críticas por parte da torcida durante o Campeonato Brasileiro.

Além de Gustavo Scarpa, o Fluminense não descarta negociar o zagueiro Henrique e o atacante Henrique Dourado, outros destaques da equipe nesta temporada.