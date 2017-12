Em homenagem a Lugano, São Paulo lança documentário "Don Diego"

O zagueiro Diego Lugano se despediu como jogador do São Paulo no último dia 3. Nesta sexta-feira, como forma de homenagear o ídolo tricolor, o time do Morumbi anunciou o lançamento do documentário "Don Diego - Carne, osso e coração", que poderá ser assistido na Spfctv, canal oficial do clube no Youtube, a partir das 21 horas (de Brasília) do próximo dia 21.

O filme mostrará imagens inéditas do uruguaio no São Paulo em 2017. Inclusive, revelando suas emoções nos bastidores antes e depois de seu último jogo pelo clube, o empate por 1 a 1 com o Bahia, no Morumbi, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

O longa-metragem ainda conta com depoimentos de companheiros e membros da comissão técnica e diretoria, além de uma entrevista com Lugano, que fala sobre os sentimentos que viveu nesta segunda passagem pelo Tricolor.

Por fim, a produção promete revelar o lado cômico do defensor uruguaio e os "10 mandamentos de Diego Lugano". Também explicará por que "Dios" não é o seu apelido preferido.

Diego Lugano, cujo contrato com o São Paulo se encerra no dia 31 de dezembro, ainda não sabe vai se aposentar da carreira de jogador. Aos 37 anos, ele foi convidado para exercer um cargo no clube do Morumbi, mas não tem pressa de responder.

Nesta segunda passagem pelo Tricolor, entre 2016 e 2017, Lugano acumulou 36 jogos oficiais e dois gols marcados. Contabilizando também os números de 2003 a 2006, o uruguaio soma um total 207 partidas e 13 tentos anotados.