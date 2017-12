'Wall Street Journal': Polícia dos EUA investiga Rio 2016

Autoridades policiais dos Estados Unidos investigam alegações de corrupção na atribuição dos Jogos Olímpicos de 2016 ao Brasil, de acordo com pessoas familiarizadas com a investigação, reporta o The Wall Street Journal Nesta quarta-feira (13). A investigação é liderada pelo escritório do FBI em Nova York, junto com promotores do Ministério Público dos Estados Unidos no Brooklyn.

O jornal norte-americano ressalta que a investigação do país é mais uma, já que autoridades brasileiras e francesas também apuram a alegada atividade criminosa ligada aos jogos do Rio de Janeiro e outras competições internacionais de atletismo.

Um grande júri federal no Brooklyn estava em busca de testemunhos e documentos que tivessem conexão com a investigação dos Jogos Olímpicos recentemente, de acordo com intimação analisada pelo The Wall Street Journal. A investigação estaria focada em uma suposta compra de votos e corrupção, inclusive para lucrativos direitos de comercialização entre meios de comunicação.

Investigação nos Estados Unidos é mais uma relacionada à realização dos Jogos no Rio

Segundo o jornal, a investigação é liderada pela mesma equipe do FBI e de procuradores que em 2015 apresentou acusações de corrupção abrangendo o futebol internacional e que há dois anos investiga o suposto doping russo patrocinado pelo Estado nas Olimpíadas.

Por mais de um ano, frisa a reportagem, as autoridades norte-americanas têm sido solicitadas a contribuir com a investigação conjunta entre autoridades brasileiras e francesas contra a alegada corrupção em torno da Olimpíada do Rio, investigação que já gerou acusações como a prisão de Carlos Nuzman, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Na ocasião, procuradores brasileiros denunciaram o esquema de autoridades brasileiras com o Comitê Olímpico Internacional para apoiar a realização dos Jogos no Rio.

"Os advogados do Sr. Nuzman têm repetidamente negado as acusações contra o cliente, que foi liberado da cadeia cerca de duas semanas após a prisão", escrevem Paul Kiernan e Rebecca Davis O’Brien.

Confira a reportagem na íntegra:

:: U.S. Officials Probe Awarding of 2016 Olympics to Brazil