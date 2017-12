Nelsinho Piquet anuncia que disputará a Stock Car em 2018

O Campeonato Brasileiro de Stock Car terá mais um grande nome em seu grid no próximo ano. Com passagem pela Fórmula 1 e primeiro campeão da Fórmula E, Nelsinho Piquet participará da temporada 2018 da principal categoria do automobilismo brasileiro competindo pela Full Time Sports.

O piloto ocupará a vaga que era de Allam Khodair e formará com Rubens Barrichello uma das duplas mais fortes da competição. O anúncio oficial foi feito nesta sexta-feira, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, palco da Grande Final da competição.

Essa não será a primeira participação do filho do tricampeão Nelson Piquet na Stock Car, que já participou da Corrida de Duplas ao lado de Átila Abreu por três vezes, fazendo a pole da corrida em 2015.

A carreira no automobilismo internacional de Nelsinho Piquet conta com passagens pela Fórmula 1, quando competiu pela Renault por dois anos ao lado do campeão Fernando Alonso e teve como melhor resultado uma segunda colocação do GP da Alemanha, em 2008.

Ele também foi o primeiro brasileiro a vencer uma corrida da Nationwide Series, uma das três divisões da Nascar. Em 2015, tornou-se o primeiro campeão da Fórmula E.O piloto aproveitou a última etapa da categoria em Interlagos para conhecer os integrantes da equipe e fazer o anúncio oficial da sua estreia oficial na Stock Car.