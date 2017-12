Empresário diz que conta de filho de CR7 no Instagram é falsa

A suposta conta criada pelo filho de Cristiano Ronaldo no Instagram, na qual ele homenageia o argentino Lionel Messi, é falsa, informou o empresário do português nesta terça-feira (5).

De acordo com o jornal espanhol AS, citando o representante de CR7, Jorge Mendes, o perfil foi criado por um hacker. No entanto, a página já foi excluída da rede social. A imagem de Cristiano Ronaldo Júnior apertando a mão de Messi durante a cerimônia do "The Best" circulou por todo o mundo e em apenas 24 horas recebeu diversas curtidas e comentários no Instagram, o que gerou uma repercussão internacional.