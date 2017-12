Sartori homenageia Grêmio pela conquista da Libertadores

O governador José Ivo Sartori e o secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo, recebem, nesta segunda-feira (4), às 16h30, no Palácio Piratini, o presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Romildo Bolzan, e representantes do clube para uma homenagem pela conquista do tricampeonato da Copa Libertadores da América.

O título foi conquistado na última quarta-feira (29), em jogo contra o time argentino Lanús.

SERVIÇO

Pauta: Homenagem ao Grêmio pela conquista do tricampeonato da Copa Libertadores da América

Quando: Segunda-feira (4), às 16h30

Onde: Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini