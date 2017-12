O treinador do Milan, Gennaro Gattuso, afirmou que preferia levar uma "facada" do que sofrer um empate com um gol de goleiro aos 49 minutos do segundo tempo.

"Faz mal, era melhor levar uma facada do que esse gol. Nunca esperaria sofrê-lo aos 94, e do goleiro adversário", comentou um abatido Gattuso, que fez sua estreia no comando rossonero.

"Agora é preciso entender o que aconteceu. Somos o Milan e devemos fazer mais", acrescentou.