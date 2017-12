Corinthians visita o desesperado Sport recheado de reservas

O Corinthians, campeão do Brasileiro desde a 35ª rodada da competição, finaliza sua participação na edição de 2017 do torneio neste domingo, ás 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro. Com apenas três titulares à disposição da equipe (Cássio, Balbuena e Gabriel), o time do técnico Fábio Carille pode ser o responsável por rebaixar a equipe pernambucana à Série B da competição.

Com boa parte do seu elenco já em férias depois da desgastante sequência de jogos enfrentada desde o dia 4 de fevereiro, Carille abriu a possibilidade de levar um time reserva ao Recife. Porém, como Cássio e Gabriel se disponibilizaram a jogar, e três dos cinco zagueiros do elenco não podem atuar, ele resolveu levar Balbuena consigo para o Nordeste.

Além deles, será dada uma chance a nomes que pouco atuaram durante o ano, como os laterais Léo Príncipe e Marciel, o volante Fellipe Bastos e o centroavante Kazim. Além deles, jovens das categorias de base terão um teste difícil pela frente para mostrar que podem ser úteis em 2018.

"Vai ser uma grande oportunidade para a gente que não vem jogando muito, um jogo contra um adversário forte, na casa deles, com torcida. Para quem está entrando esse jogo vale muito", afirmou o meia Pedrinho, que formará um trio de armadores com Rodrigo Figueiredo, titular pela primeira vez desde que chegou ao profissional do clube, e Giovanni Augusto.

Do outro lado, os pernambucanos precisam desesperadamente da vitória para continuar na elite do futebol nacional. Com 42 pontos conquistados, o time, que vem de vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense no último final de semana, depende de um triunfo sobre os paulistas e de um tropeço de Vitória ou Coritiba na rodada para chegar ao seu objetivo.

"Não podemos ir com tudo para cima porque o Corinthians é um time perigoso no contra-ataque. Precisamos ter paciência e não nos empolgar com a euforia da torcida", disse o ex-corintiano André, centroavante da equipe e autor de 15 gols no Brasileiro, confirmado entre os titulares ao lado de nomes como Mena e Diego Souza.

FICHA TÉCNICA SPORT X CORINTHIANS

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data: 3 de dezembro de 2017, domingo

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (ambos de MG)

SPORT: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick e Diego Souza; Marquinhos, Mena e André; Técnico: Daniel Paulista

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Balbuena e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos, Pedrinho, Rodrigo Figueiredo e Giovanni Augusto; Kazim; Técnico: Fábio Carille