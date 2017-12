Griezmann salva Atlético de Madrid no fim e garante vitória

O jogo entre Atlético de Madrid e Real Sociedad, realizado neste sábado, no estádio Wanda Metropolitano, caminhava para o empate por 1 a 1 até os 44 minutos do segundo tempo. Foi aí, então, que brilhou a estrela de Antoine Griezmann, que balançou as redes e garantiu a vitória por 2 a 1, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partida também ficou marcada por gols de dois brasileiros. O Real Sociedad abriu o placar com o atacante Willian José, de pênalti. O jogador vem vivendo grande fase com a camisa do Real desde a última temporada. Já no segundo tempo, o lateral Filipe Luís empatou para o Atléti.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou à 30 pontos e manteve a terceira colocação, encostando no vice-líder Valência, que tem 31. Já o Real Sociedad, que vem tendo boa participação na competição, segue com 19 pontos, na sétima colocação - uma posição abaixo da zona de classificação para torneios europeus.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa e sob pressão no estádio Wanda Metropolitano, o Real Sociedad foi quem começou "dando as cartas". Os visitantes não se intimidaram e passaram a atacar o Atlético, que se defendia como podia. Xabi Pietro e Willian José se mostravam os jogadores mais perigosos da equipe, exigindo boas defesas do goleiro Oblak.

Aos 29 minutos, a zaga do Atlético bobeou e deixou Prieto na cara do goleiro Oblak, que tentou roubar a bola do atacante e acabou cometendo pênalti. O brasileiro Willian José, artilheiro da equipe na competição com sete gols, foi o escolhido para a cobrança e não desperdiçou: soltou uma paulada no meio do gol e saiu para comemorar.

Depois do revés sofrido, o Atlético passou a ficar mais com a bola e acionar seu forte ataque, composto por Gameiro e Griezmann.

O Atlético de Madrid chegou ao empate apenas no segundo tempo. Saúl Niguez fez boa jogada individual e cruzou para o lateral-esquerdo Filipe Luís. O brasileiro dominou e, mesmo sem ângulo, finalizou de perna direita e acertou o canto esquerdo do goleiro: 1 a 1.

Depois de perder a vantagem na partida, o Real Sociedad passou a se defender e esperar as investidas do Atléti. Os jogadores do time da casa, no entanto, não estavam com o pé calibrado, e Godín e Fernando Torres, que entrou na segunda etapa, perderam boas chances.

Depois de muito pressionar, o Atléti marcou o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo. No "abafa", Koke cruzou para Niguez, que cabeceou para a área e viu Antoine Griezmann completar para o fundo das redes e garantir a suada vitória por 2 a 1.