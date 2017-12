Em último treino de Lugano, São Paulo finaliza preparação

No último treinamento do uruguaio ídolo da torcida, Diego Lugano, com o elenco do São Paulo, a equipe paulista encerrou os preparativos para a partida decisiva contra o Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado. Em caso de vitória e contando com uma combinação de resultados extensa, o Tricolor pode carimbar uma vaga para a Libertadores de 2018.

O confronto será o último de Lugano com a camisa do clube. O jogador já confirmou que esta será sua última partida pelo Soberano, mas ainda não definiu se irá se aposentar ao final da temporada ou se continuará mais um ano como atleta.

Nos preparativos para o jogo, que marca o retorno do São Paulo ao Morumbi, depois de mandar cinco jogos no Pacaembu, o técnico Dorival Júnior iniciou a sessão deste sábado com uma conversa com todo o grupo no gramado do centro de treinamentos.

Depois, sob o comando dos preparadores físicos do Tricolor, o elenco realizou um trabalho físico e técnico de aquecimento no campo, antes do início das atividades lideradas pelo comandante da equipe.

Já sob a tutela de Dorival, os jogadores participaram de um recreativo e, logo após, treinaram os fundamentos de finalizações e cobrança de faltas, determinando um foco preparatório ofensivo antes da partida contra os baianos.

O São Paulo já começou o processo de concentração para o último confronto da temporada, que será disputado na capital paulista, neste domingo, às 17h00 (horário de Brasília). Assim como o Tricolor, o Bahia também sonha com uma vaga improvável para a Libertadores do ano que vem.