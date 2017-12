Com Paulinho titular, Barcelona decepciona e empata com o Celta

Depois de empatar com o Valência na última rodada, o Barcelona novamente deixou escapar pontos preciosos no Campeonato Espanhol. Neste sábado, o líder recebeu a visita do Celta de Vigo, no estádio Camp Nou, e teve a vitória em suas mãos, mas permitiu com que o adversário empatasse, se contentando com o placar de 2 a 2.

O técnico Ernesto Valverde escalou o brasileiro Paulinho como titular, ao lado de Bousquets, Iniesta e Rakitic. O brasileiro foi um dos jogadores mais participativos, e deu assistência para o gol de Messi, o primeiro do Barça. Paulinho também ficou perto de deixar sua marca na partida, mas desperdiçou duas boas chances. Suárez marcou o gol da virada do Barça. O Celta balançou as redes com Aspas e Gomez.

Com o resultado, o Barcelona pode ter sua vantagem diminuída no Espanhol. O time de Messi e companhia possui 36 pontos e tem cinco pontos a mais que o Valência, atual vice-líder. No entanto, os segundos colocados entram em campo no próximo domingo, contra o Getafe, e podem encostar no líder Barça.

O jogo - O Barcelona começou a partida tendo dificuldades para tocar a bola, característica tão marcante da equipe desde a era Pep Guardiola. Sentindo falta de mais um jogador no ataque, por atuar no 4-4-2, os catalães demoraram a engrenar seu jogo.

Mesmo com menos posse de bola e jogando fora de casa, foi o Celta de Vigo quem abriu o placar, no primeiro ataque eficiente da equipe. Aos 19 minutos de jogo, Gomez apareceu cara a cara com Ter Stegen e finalizou rasteiro. O goleiro alemão realizou defesa milagrosa com a perna direita, mas no rebote Iago Aspas não perdoou: 1 a 0.

Para a tranquilidade dos torcedores que lotaram o Camp Nou, o Barça, apenas três minutos depois, empatou a partida. Messi começou a jogada no meio-campo, que passou por Suárez até chegar nos pés de Paulinho. O volante brasileiro deu toque de primeira e achou Messi bem posicionado dentro da área. O argentino finalizou cruzado e comemorou o gol de empate.

Com o revés sofrido, o Celta de Vigo passou a jogar mais defensivamente, abrindo mão dos lances ofensivos. Coube ao Barcelona, então, pressionar. Na melhor chance que teve, o anfitrião quase ampliou. Paulinho recebeu cruzamento de Rakitic na medida e cabeceou firme, mas em cima do goleiro Rubén Blanco, que salvou o Celta.

No segundo tempo, o Barcelona encontrou muita dificuldade para passar pela retranca do adversário. A principal válvula de escape dos catalães, então, foi Paulinho. O volante brasileiro atuou mais adiantado, quase como um ponta, e ficou perto de marcar. O brasileiro ex-Corinthians entrou bem na pequena área, driblou o goleiro, mas ficou sem ângulo e chutou na rede pelo lado de fora.

O Barça conseguiu virar a partida após bela jogada do lateral-esquerdo Jordi Alba, que foi à linha de fundo e cruzou para Luis Suárez tocar e completar para o fundo das redes. Apesar do tento, os catalães não jogavam tão bem, e permitiam que o Celta ficasse com a bola e se aventurasse no ataque.

Em um lance de infelicidade do zagueiro Umtiti, o Celta empatou. Iago Aspas foi para cima da marcação de Umtiti, que sentiu dores na coxa e prontamente abandonou o lance. Com isso, Aspas fez jogada individual e tocou para Maximiliano Gomez dominar e bater no alto: 2 a 2.

Com a igualdade no placar, o Barcelona lançou-se ao ataque em busca do gol da vitória, mas esbarrou na falta de criação da equipe, e na forte defesa imposta pelo Celta.