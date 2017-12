A atleta Ana Marcela Cunha é a melhor do mundo pela quarta vez

A tricampeã mundial de maratonas aquáticas Ana Marcela Cunha conquistou o Prêmio de Melhor Atleta do Ano da Fina (Fina Athlete of the Year) em águas abertas. A entrega do prêmio foi feita em cerimônia de gala que aconteceu na manhã deste sábado, em Sanya, na China.

Foi a quarta vez que a brasileira recebeu este troféu da Fina. Ela foi vencedora na edição de 2010, ano em que a Fina instituiu esta premiação, em 2014, 2015 e agora em 2017. Seu treinador, Fernando Possenti, também garantiu o troféu de melhor técnico da temporada de 2017.

A cerimônia de gala que aconteceu na manhã deste sábado

“Tô muito feliz. É a quarta vez que estou ganhando este prêmio e a cada vez fico mais contente. É a coroação do final de uma temporada dura e ser a melhor do mundo da minha modalidade, não tem o que falar. É uma emoção muito grande. A gente passa o ano todo batalhando, treinando e ganhando medalhas, mas no final do ano ter esta recompensa, é simplesmente fantástico “, comemorou Ana Marcela.

Na temporada de 2017 a baiana conquistou três medalhas no Mundial de Budapeste na Hungria, sendo uma de ouro, nos 25km e duas de bronze nos 5km e nos 10km. Além disso, Ana Marcela garantiu o vice-campeonato do Circuito Mundial tendo conquistado a prata em duas etapas ( Lac St Jean e Hong Kong) e ouro em outras duas (Lac Megantic e Chun’na).

“Realmente é uma alegria inexplicável. O começo de temporada foi muito duro, com muitas dúvidas mas nunca deixei de acreditar. Amo o que faço e este esporte é a minha vida. Agradeço a todos que torcem por mim, aos os meus patrocinadores, a minha equipe multidisciplinar e a minha família, sem ajuda de vocês não seria possível. Muito obrigada a cada um de vocês”, completou.

Ana Marcela Cunha é atleta da Unisanta, Marinha do Brasil e tem patrocínio dos Correios/CBDA, Bolsa Pódio/Ministério do Esporte, English Live, Speedo, Nissan e AquAzurra Foundation