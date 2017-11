Sassuolo demite treinador após derrota em casa

Com apenas três vitórias em 14 jogos no Campeonato Italiano, o Sassuolo demitiu nesta segunda-feira (27) o treinador Cristian Bucchi, que estava no clube desde o começo da temporada.

O resultado que derrubou o técnico foi a derrota em casa por 2 a 0 para o Hellas Verona, no último sábado (25), que deixou o time da Emília-Romana na 16ª posição da Série A, somente um ponto acima da zona de rebaixamento.

O substituto de Bucchi será Giuseppe Iachini, cujo último trabalho foi na Udinese, em 2016. O Sassuolo conseguiu seu primeiro acesso para a primeira divisão em 2013 e, desde então, sempre permaneceu na Série A, principalmente em função do bom trabalho de Eusebio Di Francesco, hoje treinador da Roma.

Até o momento, seis técnicos já foram demitidos na atual edição do Campeonato Italiano, número que também inclui Massimo Rastelli (Cagliari), Marco Baroni (Benevento), Ivan Juric (Genoa), Gigi Delneri (Udinese) e Vincenzo Montella (Milan).