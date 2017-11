Flamengo: questionado sobre Muralha, Réver diz que decisão é do técnico

O Flamengo deve substituir, na próxima quarta-feira (29), o goleiro Alex Muralha, dando a vaga de titular a Cesar no jogo decisivo da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Junior Barraquilla. Muralha falhou duas vezes contra o Santos, domingo, e o Flamengo saiu de campo derrotado por 2 a 1.

Capitão do time, o zagueiro Réver foi questionado na entrevista coletiva desta segunda-feira (27) sobre quem deveria ser o titular: "São dois momentos diferentes, do Muralha e do César. O César, depois dessa partida, teve seu nome gritado com os erros no jogo. O Muralha é um jogador que está sendo visado pelos torcedores, por algumas coisas que aconteceram, isso mostra sua insegurança. Para nós (jogadores), sempre se mostra seguro, trabalha bem na semana. Sabemos da capacidade dos dois goleiros, cabe ao treinador decidir a missão. Temos confiança nos dois. Muralha não vive um momento tão bom, e César está há muito tempo sem jogar", disse, acrescentando: "Eu acho que jogador tem que estar preparado para tudo, principalmente para os momentos ruins. Eu procuraria me empenhar ao máximo, me preparar psicologicamente para estar 100%. Nem tecnicamente, é psicologicamente mesmo, para poder jogar. No futebol, as coisas acontecem muito rápido", disse.

Muralha falhou duas vezes na derrota para o Santos

O jogo

Com dois erros do goleiro Alex Muralha, o Flamengo perdeu para o Santos, ontem (26), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, por 2x1, pelo Campeonato Brasileiro, e desperdiçou a chance de se classificar para a Copa Libertadores antecipadamente.

Muralha foi vaiado durante toda a partida por mais de 13 mil torcedores e, ao final, o Flamengo deixou o gramado sob gritos de “time sem vergonha.”

O rubro-negro carioca tem 53 pontos, em sexto lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que joga hoje (27) com o Palmeiras. O Fla, na última rodada do campeonato, domingo que vem, dia 3, enfrentará o Vitória, em Salvador. O time baiano luta para não ser rebaixado.

Ontem, jogando bem, o Flamengo marcou logo início do primeiro tempo, através de Paquetá, de cabeça: 1x0. Logo depois, o zagueiro Rafael Vaz atrasou uma bola para Muralha que, no lugar de chutar para a frente ou para a lateral, tentou driblar o experiente Ricardo Oliveira, que roubou a bola e deu para Bruno Henrique empatar: 1x1.

A partir daí, a torcida rubro-negra pegou no pé de Muralha e de Rafael Vaz, vaiados sempre que recebiam a bola. O pior viria aos 28 minutos do segundo tempo.

Arthur Gomes chutou uma bola defensável, mas Muralha voltou a falhar: Santos 2x1. Ao deixar o gramado, o criticado Muralha assumiu as falhas. “Pode botar na minha conta”, disse.

Agora, o técnico Rueda não sabe quem escalará no gol do Flamengo, na quinta-feira (29), contra o Junior de Barranquilla, na Colômbia, em partida que decidirá quem irá à final da Copa Sul-Americana. O terceiro reserva, César, que não joga desde dezembro, pode ser o titular diante dos colombianos.