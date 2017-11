Buffon envia camisa autografada para Follmann

O goleiro da Juventus Gianluigi Buffon, considerado um dos maiores nomes de sua posição em toda a história, enviou uma camisa autografada para Jakson Follmann, sobrevivente do acidente aéreo que dizimou a delegação da Chapecoense no ano passado.

A homenagem foi postada pelo próprio Follmann, que era arqueiro do time catarinense e teve uma perna amputada após o desastre. "Sempre me inspirei nesse grande goleiro. Receber esse presente do Gianluigi Buffon é uma honra. Que felicidade", escreveu o ex-jogador no Instagram.

O acidente ocorreu no dia 28 de novembro de 2016 (segundo o horário local), perto do Aeroporto de Medellín, onde a Chape disputaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A tragédia matou 71 pessoas, incluindo 19 jogadores, dirigentes, o técnico Caio Júnior, jornalistas e sete tripulantes.