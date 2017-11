Juve e Roma tropeçam e adiam vaga nas oitavas da Liga

Com Lionel Messi começando no banco de reservas, Juventus e Barcelona ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira (22), em Turim, resultado que não garante a Velha Senhora nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Poupado pelo técnico Ernesto Valverde, o craque argentino só entrou aos 11 minutos do segundo tempo, no lugar de Gerard Deulofeu, mas não conseguiu balançar as redes. Do outro lado, Paulo Dybala liderou as ações do time italiano, mas também não marcou.

O grupo D da Champions é liderado pelo Barça, com 11 pontos, já garantido na primeira posição. Três pontos atrás, a Juventus precisa vencer o lanterna Olympiacos fora de casa na última rodada para não depender do resultado de Sporting, que tem sete, e Barcelona, na capital catalã.

Roma

O outro clube italiano que podia garantir sua vaga na próxima fase, mas não conseguiu, é a Roma, derrotada na Espanha por 2 a 0 pelo Atlético de Madrid. Os gols da partida foram marcados aos 24 minutos do segundo tempo, por Antoine Griezmann, vaiado pela torcida no último clássico contra o Real Madrid, e aos 40, por Kevin Gameiro.

Com o resultado, a Roma estacionou nos oito pontos na chave C, dois a menos que o líder Chelsea, que goleou o lanterna Qarabag por 4 a 0. Já o Atlético está na terceira posição, com seis, faltando uma rodada para o encerramento da fase de grupos.

Para garantir sua vaga nas oitavas sem depender do resultado entre os colchoneros e os blues em Londres, a Roma precisa vencer o já eliminado Qarabag fora de casa no dia 5 de dezembro.