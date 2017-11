O jogador argentino Lionel Messi começará o duelo contra a Juventus pela Liga dos Campeões da Europa no banco de reservas.

Na escalação oficial divulgada pelo clube blaugrana, o brasileiro Paulinho aparece no lugar da "Pulga". O objetivo do técnico Ernesto Valverde seria poupar Messi, já que o Barça dificilmente perderá a liderança do grupo.