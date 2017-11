Sul-Americana: Trauco promete entrega pelo título

Com a chave virada para a Conmebol Sul-Americana após o importante triunfo por 3 a 0 sobre o Corinthians no último domingo, Miguel Trauco esteve presente à Sala de Imprensa Victorino Chermont, no Ninho do Urubu, para conceder entrevista coletiva. O peruano comentou sobre a primeira partida da fase semifinal da competição continental, contra o Junior Barranquilla, que será disputada nessa quinta-feira (23).

"A expectativa é grande. A torcida está louca por um título. Nós, como jogadores, somos os primeiros a querermos isso também. Vamos trabalhar e fazer tudo para que isso aconteça", assegurou o lateral-esquerdo. "É uma grande equipe, por isso estão nas semifinais. Temos que nos preocupar com eles, mas também com nós mesmos, em nos concentrarmos para fazermos um bom jogo", comentou.

Fundamental para a sequência da temporada, a importância da vitória diante do time paulista na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro foi enfatizada pelo lateral-esquerdo. "É sempre importante ganhar uma grande partida. Aumentou nossa confiança para a próxima partida, que é muito importante para nós todos. O clima está melhor após termos vencido o Corinthians", completou.

Trauco voltou ao Rio de Janeiro depois de conquistar uma classificação histórica com a seleção peruana. Depois de triunfar diante Nova Zelândia na repescagem, o Peru garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia. "Foi a semana mais bonita da minha vida. Um marco histórico do Peru, que é estar no Mundial após 36 anos. Com o Flamengo, espero poder dar meu melhor para que tudo corra da melhor maneira. Iremos com muita garra para conquistarmos as vitórias", projetou.

Paolo Guerrero, que não pôde defender sua seleção nessa decisiva partida devido a um resultado adverso no exame antidoping, foi relembrado por seu compatriota. Dedicando a classificação ao centroavante, Trauco comentou sobre a maneira correta com a qual o camisa 9 sempre conduziu sua carreira.

"Ele está tranquilo. Obviamente me deu os parabéns pela partida. O grupo está com ele, confiamos nele. Estamos otimistas que o resultado sairá a seu favor. Ele tem 33 anos e tem sido disciplinado durante toda sua carreira. Essa classificação também é em homenagem a ele", afirma, ressaltando a importância do aspecto coletivo rubro-negro nessa reta final de temporada. "É um jogador muito importante para o funcionamento da equipe, mas temos que seguir trabalhando. Temos Vizeu e o jovem Lincoln, jogadores de muita qualidade, com boas características. Precisamos ter confiança como uma equipe para termos resultados positivos", concluiu.

Com site oficial do Flamengo