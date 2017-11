Grêmio disponibiliza cota extra de mil ingressos para a final da Libertadores na Argentina

Devido à elevada demanda por ingressos, o Grêmio obteve junto ao Club Atletico Lanús uma cota extra de 1.000 ingressos para o segundo jogo da final da Conmebol Libertadores Bridgestone, no próximo dia 29/11, na Argentina, os quais serão integralmente disponibilizados aos associados do Clube. Cada sócio terá direito à compra de 1 (um) ingresso.

As vendas iniciam às 11h de quinta-feira, 23, pelo site arenapoa.com.br/ingressos. O valor será de R$ 220,00 e o pagamento via cartão de crédito, através do próprio site da Arena Porto-Alegrense – como acontece na venda para jogos em Porto Alegre.

Os sócios que realizarem a compra na quinta-feira devem retirar seus ingressos entre as 11h e as 17h de sexta-feira, 24, na Bilheteria Sul da Arena. A finalização da compra irá gerar um voucher, que deve ser apresentado junto com um documento de identificação e o cartão de crédito utilizado para o pagamento.

Por fim, o Grêmio reitera que apenas a Grêmio Tur, agência licenciada e as operadoras Uneworld e Personal, credenciadas para este jogo na Argentina, são reconhecidas pelo Clube - e que apenas as três atuaram na venda de pacotes já referidos neste site. Ingressos vendidos por outras agências de viagens fazem parte de acordo comercial firmado diretamente pelas empresas credenciadas pelo Clube, de acordo com o portfólio de clientes e negócios de cada uma delas, sem ingerência do Grêmio.

Com site oficial do Grêmio