Cafu, Maradona e Cannavaro estarão em sorteio da Copa de 2018

A Fifa anunciou nesta terça-feira (21) quem serão os representantes do mundo do futebol que estarão presentes no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia.

A cerimônia do dia 1º de dezembro contará com ex-jogadores e jogadores de cada país que já conquistou um Mundial na história: Cafu, representando o Brasil, Fabio Cannavaro, da Itália, Diego Maradona, da Argentina, Diego Forlán, do Uruguai, Laurent Blanc, da França, Gordon Banks, da Inglaterra, e Carles Puyol, da Espanha.

Representando os donos da casa, estará o ex-jogador Nikita Simonyan, 91 anos, que participou da Copa do Mundo de 1958.

O sorteio será apresentado pelo ex-atacante inglês Gary Lineker ao lado da russa Maria Komandnaya no Palácio do Kremlin. Já o alemão Miroslav Klose será o responsável por levar a Taça da Copa do Mundo para o evento - já que seu país é o atual campeão mundial.