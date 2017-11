Fluminense vence a Ponte Preta e espanta o fantasma do rebaixamento

O Fluminense entrou em campo na tarde desta segunda-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de somar três importantes pontos no Maracanã contra a Ponte Preta. E a vitória por 2 a 0 afastou de vez a chance de rebaixamento Tricolor, pois o time do técnico Abel Braga chegou a 46 pontos e garantiu a permanência na Série A do Brasileirão.

Com gols de Douglas e Dourado, a equipe dominou a partida com boas jogadas de Gustavo Scarpa pelo meio de campo e nas investidas de Marlon Freitas e Henrique Dourado. O próximo compromisso do Tricolor é no sábado, também no Maracanã, quando enfrenta o Sport na penúltima rodada, às 17h. O Flu fecha a participação no Brasileiro fora de casa contra o Atlético Goianiense, no dia 3 de dezembro.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com muita marcação no meio de campo. Na primeira chance, Douglas recebeu aos 2 minutos, mas o árbitro assinalou impedimento. Aos 6, Gustavo Scarpa cruzou na área buscando Henrique Dourado, mas a bola foi longa demais. Em cobrança de falta, Scarpa colocou a bola na área aos 15 minutos e a defesa afastou. Dourado recebeu dentro da pequena área, girou e chutou, mas o goleiro defendeu aos 17. Boa jogada do Ceifador aos 20 minutos, que deu lindo passe para Marlon Freitas na entrada da área, mas Aranha ficou com a bola. Na sequência, Dourado girou em cima do adversário e cruzou rasteiro na área, Lucas quase empurrou para o fundo das redes, mas não chegou a tempo. Aos 29 minutos, outra falta para o Flu com cobrança de Scarpa na cabeça de Marlon Freitas, mas a arbitragem marcou posição de impedimento. Sornoza arriscou de longe e a bola passou raspando a trave aos 37.

SEGUNDO TEMPO

O Flu seguiu pressionando e logo aos 2 minutos, cruzamento na área e Dourado dividiu com o goleiro, mas o árbitro marcou falta de ataque. Aos 6 minutos, o Tricolor quase abriu o placar com Matheus Alessandro, que colocou a bola na trave. No rebote, Marcos Júnior tocou e Aranha defendeu. Cobrança de escanteio de Sornoza aos 13 minutos e Henrique cabeceou, a bola desviou e Douglas chutou para o gol: 1 a 0. Aos 22, Scarpa passou para Dourado, que girou e chutou rasteiro, mas a bola ficou com o goleiro. Linda jogada individual de Dourado, que chutou de pé direito, mas Aranha defendeu. Na sequência, Marcos Júnior viu o gol aberto e bateu, o adversário tirou a bola em cima da linha. Aos 37, Scarpa dominou na entrada da grande área e chutou, mas a zaga afastou. Na insistência, Scarpa acertou um lindo chute no travessão e no rebote, o Ceifador marcou de cabeça, chegando ao 18º gol na artilharia do Brasileiro.

Com site oficial do Fluminense