Napoli vence Milan e mantém liderança do Campeonato Italiano

O Napoli continua firme na ponta da tabela do Campeonato Italiano após vencer o Milan por 2 a 1 neste sábado (18) no estádio San Paolo, em partida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

Insigne e Zielinski marcaram para a equipe napolitana. Já Romagnoli descontou nos acréscimos finais para o Milan.

Com a vitória, o Napoli soma 35 pontos e garante a liderança do campeonato. Juventus e Internazionale, segundo e terceiro colocados, respectivamente, jogam neste domingo (19). O time de Turim vai a Gênova enfrentar a Sampdoria, enquanto a Inter de Milão recebe o Atalanta no estádio Giuseppe Meazza.

O Milan continua em sétimo lugar, com 19 pontos, e está fora da linha de classificação para a Liga Europa.