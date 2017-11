Em 1º clássico sem Totti, Roma vence Lazio em partida tensa

No primeiro dérbi disputado desde a aposentadoria do ídolo Francesco Totti, a Roma venceu a rival Lazio neste sábado (18) por 2 a 1, no Estádio Olímpico, em partida "tensa" válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

Com gols do argentino Perotti e Nainggolan, a Roma garantiu o placar já no primeiro tempo. A Lazio ainda tentou reverter o placar, mas conseguiu marcar apenas um gol após uma interferência do árbitro de vídeo. Em um primeiro momento, o juiz mandou seguir a mão na bola de Manolas dentro da área. Em seguida, após consulta, o pênalti foi assinalado e convertido por Immobile.

Com o resultado, a Roma chega aos 30 pontos e ultrapassa a Lazio, que manteve 28 pontos, na tabela do Campeonato Italiano, chegando a quarta colocação e entrando na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Totti, que se aposentou dos gramados na última rodada do Italiano 2016/2017, assistiu a partida das tribunas do Estádio.

Ele foi o jogador com o maior número de presenças no clássico romano, totalizando 42 jogos.