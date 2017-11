Botafogo empata com o São Paulo no Pacaembu: 0 a 0

Após duas derrotas no Estádio Nilton Santos, o Botafogo foi ao Pacaembu para um duro desafio contra o São Paulo, neste domingo, e saiu com um empate em 0 a 0. Com o resultado, o Fogão chega a 52 pontos no Campeonato Brasileiro, na sétima posição.

O próximo adversário é o Palmeiras, no dia 27 (segunda), em São Paulo.

O JOGO

Com uma formação diferente, Jair Ventura escalou Valencia, Rodrigo Pimpão e Guilherme juntos, jogando sem centroavante. O Botafogo começou pilhado, elétrico, e com 20 segundos quase abriu o placar. Pimpão roubou bola perto da área, invadiu e bateu forte, para defesa de Sidão.

Aos poucos, porém, o São Paulo começou a se encontrar e equilibrar o jogo, de poucas chances no primeiro tempo. Na melhor oportunidade do time da casa, Shaylon soltou uma bomba de longe e Gatito espalmou para escanteio, em grande defesa.

O Botafogo voltou a ter chance aos 30 minutos. Leo Valencia teve falta para cobrar na entrada da área, só que parou na barreira.

Depois de um primeiro tempo morno, ficou a expectativa de uma etapa final mais agitada. Logo aos 2, Pimpão recebeu de Valencia na área e rolou para Rodrigo Lindoso bater de canhota, mas acertar a zaga.

O jogo ficou mais aberto. Aos 5, Lucas Fernandes fez boa jogada individual e finalizou de fora, Gatito pegou. Do outro lado, Rodrigo Pimpão arriscou uma por cima. Aos 12, Rodrigo Lindoso tentou de cobertura com Sidão adiantado, mas o goleiro encaixou.

Já com Cueva em campo, o São Paulo esteve perto de marcar aos 15. Após bom lançamento, Lucas Pratto entrou livre, escolheu o canto e acertou a trave.

No Botafogo, o melhor lance veio aos 27. Valencia arriscou chute venenoso de fora da área, Sidão espalmou com dificuldade. No rebote, Guilherme dominou e bateu, acertando em Rodrigo Caio.

De novo o Botafogo. Ao 41, Marcos Vinicius recebeu de Lindoso, driblou Jucilei e finalizou firme, Sidão pegou. No fim, jogo aberto, os dois times erraram na hora da definição. Ficou mesmo 0 a 0.

Com site oficial do Botafogo