Hamilton vence GP dos EUA e fica mais perto do título

O piloto britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos neste domingo (22) e ficou mais perto de se tornar o campeão da temporada 2017 da Fórmula 1. Vencedor de quatro das cinco últimas corridas disputadas no circuito de Austin, Hamilton somou 66 pontos à frente do piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, que terminou a corrida na segunda colocação.

Com a vitória, o britânico ficou apenas a nove pontos do seu quarto título mundial. Para ter assegurado o tetra em Austin, era preciso que Vettel ficasse abaixo do quinto posto.

A terceira posição ficou com Kimi Raikkonen, que chegou a perder seu lugar no pódio para Max Verstappen, mas o holandês foi punido em cinco segundos por cortar caminho para superar o finlandês da Ferrari e acabou em quarto. O brasileiro Felipe Massa foi o 10º colocado.

A próxima etapa acontece no fim de semana que vem no México, enquanto o Brasil recebe a penúltima corrida em 12 de novembro. (ANSA)