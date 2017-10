Aos 39, Buffon é eleito melhor goleiro do mundo pela Fifa

O italiano Gianluigi Buffon, da Juventus, venceu nesta segunda-feira (23) o prêmio de melhor goleiro do ano da Fifa, ao superar o alemão Manuel Neuer (Bayern de Munique) e o costa-riquenho Keylor Navas (Real Madrid).

Aos 39 anos de idade e em sua provável última temporada como jogador, "Gigi" foi homenageado apesar de ter perdido a última Liga dos Campeões para o Real Madrid de Navas. "É uma honra receber esse prêmio na minha idade, estou muito orgulhoso. A última temporada foi fantástica, mas espero que possamos jogar melhor ainda com a Itália e com a Juventus", declarou Buffon.

Segundo ele, seu objetivo é terminar sua carreira como atleta com "uma conquista importante". Embora sem citá-las explicitamente, o goleiro juventino mira na Liga dos Campeões e na Copa do Mundo, para a qual a Itália ainda não está classificada.

Buffon já foi campeão do mundo com a Azzurra em 2006, além de ter no currículo oito títulos de Campeonato Italiano, um de Copa da Uefa e quatro de Copa da Itália.