Itália enfrentará Suécia na repescagem para Copa

A Fifa realizou nesta terça-feira (17), em Zurique, na Suíça, o sorteio dos confrontos da repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2018, que definiu a Suécia como adversária da tetracampeã Itália.

Entre as oito equipes que disputarão os playoffs, apenas quatro se classificarão para o Mundial da Rússia. Os jogos de ida ocorrerão entre 9 e 11 de novembro, e os de volta, entre 12 e 14 do mesmo mês.

A Itália ficou atrás da Espanha no grupo G, com 23 pontos, tendo perdido apenas uma partida, justamente para a "Fúria". Já a Suécia, com 19, terminou a chave A na segunda colocação graças a sua vantagem no saldo de gols sobre a Holanda.

Confira abaixo os confrontos da repescagem europeia (os primeiros times começam os playoffs em casa):

Irlanda do Norte x Suíça

Croácia x Grécia

Dinamarca x Irlanda

Suécia x Itália