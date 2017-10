Cássio evita contas para o título e mantém pensamento "jogo a jogo"

O Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Bahia no último domingo e viu a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro diminuir em um ponto em relação à rodada anterior. Ainda assim, o time segue com boa margem na ponta, como principal favorito ao título nacional.

Apesar disso, e do fato de a competição estar se aproximando do fim, com dez jogos restantes, o goleiro Cássio negou que o elenco corintiano já esteja fazendo contas para levantar o troféu. O discurso, ainda, é de pensar jogo a jogo.

"Temos que continuar da mesma maneira, pensar jogo a jogo. Não adianta imaginar o que vai acontecer daqui três, quatro rodadas. É focar 100% no Grêmio e dar toda a importância para este jogo", destacou o arqueiro, lembrando apenas do duelo da próxima quarta-feira.

Com 58 pontos, contra 49 dos gaúchos, o Timão espera um bom resultado para não deixar os tricolores tirarem a diferença para seis, passando a sonhar ainda mais com o título.

Recentemente, após a vitória sobre o Coritiba, o técnico Fábio Carille fez diferente de Cássio e calculou um número de cinco vitórias nas partidas restantes para os alvinegros confirmarem a sétima taça do Campeonato Brasileiro.

"Vi algumas coisas, até mesmo o Fábio comentou sobre isso (contas para o título). Mas eu já penso que a gente tem que fazer como vínhamos fazendo, jogo a jogo", finalizou o camisa 12.