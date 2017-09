Ao lado da família e de amigos, Totti completa 41 anos

A lenda da Roma, Francesco Totti, completou 41 anos de idade nesta quarta-feira (27), sendo o primeiro aniversário do "O Capitão" longe dos gramados.

O agora diretor do clube da capital não viajou para o Azerbaijão, onde a Roma enfrentará nesta quarta-feira o Qarabag pela Liga dos Campeões. Totti preferiu ficar na Itália e comemorar seu aniversário ao lado da família e dos amigos.

Mesmo que só desta vez esteja longe do time que defendeu por 25 anos, Totti recebeu muitas homenagens nas redes sociais. Entre elas, a da própria Roma, jogadores e muitos torcedores.

Com tantos recados, Totti agradeceu o apoio dos torcedores nesta nova fase da carreira. "Vocês me encheram de mensagens e transmitiram seus sentimentos para mim. Eu vi o amor de vocês de primeira mão e estão me ajudando a enfrentar esta nova etapa da minha vida. Obrigado a todos, seus parabéns me deram muitas alegrias e emoções", escreveu o jogador nas redes sociais.

Totti pendurou as chuteiras na temporada passada, após mais de 750 jogos e 300 gols com a camisa da Roma. "Il Capitano" foi providencial ao clube na conquista do Campeonato Italiano em 2001.

Pela seleção italiana, disputou dois mundiais, conquistando a Copa do Mundo de 2006. Esteve presente em 58 jogos e marcou nove gols na Azzurra.