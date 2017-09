Oswaldo fala em realização de sonho em treinar o Galo

O Atlético-MG apresentou, na tarde desta terça-feira, na Cidade do Galo, seu novo treinador. O técnico Oswaldo Oliveira falou pela primeira vez como comandante do clube mineiro e destacou que realiza um sonho em Belo Horizonte.

"Antes da primeira pergunta eu gostaria de expressar minha satisfação de estar aqui, confesso que dirigir a equipe do Atlético é realização de um sonho, já dirigi outras grandes equipes brasileiras, mas confesso que o Atlético não é só composição do meu currículo, mas a realização de um sonho. Tive uma experiência no Mineirão em 99, vim com o Corinthians disputar a final daquele Brasileirão e fiquei impressionado com a manifestação do torcedor do Galo. Aquilo mexeu comigo, confesso que esse é um dos motivos mais fortes de estar aqui hoje, abri essa primeira entrevista com esse primeiro depoimento", salientou.

Oswaldo ainda destacou que ficou surpreso com o contato da diretoria do Atlético-MG, entretanto, ficou contente e animado. Com seu contrato até dezembro de 2018, conforme ressaltado pelo presidente Daniel Nepomuceno, ele ainda ressaltou que quer ter a chance de trabalhar o time para a próxima temporada.

"Fiquei surpreso, porque estava no Resenha ESPN no domingo, e meu telefone tocou. Já sabia da saída do Micale. Trata-se de um treinador prodígio, medalha de ouro na Olimpíada. Como eu disse, fiquei surpreso, mas muito feliz de ter essa possibilidade. Era um sonho. Fossem qual fossem as circunstâncias, eu iria aceitar. Não como um treinador 'tampão', mas como um que sonho com o cumprimento do contrato até o ano que vem. Intenção é terminar bem esta temporada e começar a outra com planos para o próximo ano e, aí sim, ter um trabalho mais organizado, mais racional, da maneira que eu acho que tem que ser o trabalho de um treinador de futebol", completou.

O Atlético acaba sendo uma das principais decepções da temporada. Isso porque o elenco é um dos mais valiosos do Brasil e atualmente a luta é para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Oswaldo, porém, elogiou o grupo preto e branco.

"O elenco é tudo aquilo sim. É muito bom. Tem variáveis, tem circunstâncias que precisam ser equilibradas. Acho que o momento psicológico não é bom, porque a equipe se afastou dos grandes títulos. Mas acredito muito na reconstrução nos dois meses que temos, em fazer grandes partidas. Que esse elenco prove a sua capacidade. É um elenco rico, de grandes jogadores, mas que estão inseguros, desconfiados, pelo que tem acontecido em relação a resultados", finalizou.

Oswaldo já assume o comando do time na tarde desta terça-feira. O Galo só volta a campo no próximo domingo, contra o Atlético-PR, fora de Belo Horizonte.