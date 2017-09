No clássico, São Paulo busca inédita dobradinha de vitórias com Dorival

O São Paulo de Dorival Júnior ainda não comemorou duas vitórias consecutivas. O inédito feito pode acontecer diante do arquirrival Corinthians, neste domingo, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após ser contratado para substituir Rogério Ceni, no início de julho, Dorival esteve à frente do comando do Tricolor em 12 partidas, sendo quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 44% dos pontos disputados, portanto.

No entanto, com Dorival, o time do Morumbi jamais conseguiu vencer uma partida seguida da outra em três oportunidades. Depois de ter batido Vasco, Botafogo e Cruzeiro, o São Paulo empatou com Grêmio, perdeu para o Coritiba e ficou no 1 a 1 com o Avaí, respectivamente. Agora, após o triunfo sobre o Vitória, no último domingo, em Salvador, a marca pode finalmente ser alcançada.

"O São Paulo ainda não conviveu com dois, três, quatro vitórias em sequência. Está na hora de as coisas acontecerem a nosso favor. O São Paulo vem evoluindo a cada rodada, não é o ideal ainda, mas estamos brigando por um momento como esse, de termos uma sequência positiva. E seria fundamental que acontecesse neste momento da competição", avaliou Dorival.

A instabilidade não tem deixado o São Paulo se afastar da zona de rebaixamento. A 14 rodadas para o término do Brasileiro, a equipe ocupa o 17º lugar, com 27 pontos. São 26 a menos que o líder Corinthians, adversário deste domingo, a partir das 11 horas (de Brasília).

"Claro que há o peso de uma vitória sobre uma equipe como a do Corinthians, por tudo que representa. Mas o principal é que a sequência pudesse acontecer neste momento", reiterou, antes de minimizar as consequências de qualquer que seja o resultado do Majestoso.

"É natural que uma vitória tenha um peso considerável, mas ela não só nos daria uma classificação melhor, como o resultado ruim fará com que entremos em parafuso. O campeonato é longo, mas temos de ter consciência de que uma vitória não nos levará a uma situação diferente no campeonato por ser contra o líder. Nosso campeonato é diferente", ponderou.

Caso os três pontos sejam somados diante do Corinthians, contudo, o São Paulo poderá dar um grande salto na tabela de classificação, tendo chances de atingir até o 12º lugar. O certo é que a saída da zona de rebaixamento estaria garantida, já que Chapecoense e Ponte Preta, dois rivais diretos na parte de baixo da tabela, se enfrentam na rodada.