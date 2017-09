Vasco acerta renovação do contrato de Martín Silva

Independentemente do processo eleitoral ou da campanha do time no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Vasco segue se movimentando e projetando o elenco para as próximas temporadas. O clube chegou a um acordo com os representantes do goleiro Martín Silva e o contrato do uruguaio foi prorrogado por mais um ano. O vínculo, que antes ia até o fim de 2019, será prorrogado até o final da temporada de 2020.

O anúncio só será feito após o término do Campeonato Brasileiro e novo contrato será registrado somente em janeiro de 2018. Isso porque a legislação brasileira prevê visto de trabalho somente por dois anos para estrangeiros.

Martín Silva foi contratado pelo Vasco em 2014 e em pouco tempo se tornou um dos jogadores mais identificados com a torcida. Pelo clube conquistou o título estadual nos anos de 2015 e 2016. Aos 34 anos, vem sendo constantemente convocado para a seleção uruguaia e deverá disputar a próxima Copa do Mundo caso a Celeste confirme a classificação nas Eliminatórias que se encerram em novembro.

Dentro de campo o elenco segue se preparando para o duelo da próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), diante do Sport na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo o time deverá ser definido somente nos treinos do fim de semana, já que a delegação viaja na noite de sábado para Pernambuco. O lateral-direito Gilberto, com lesão de grau 2 na coxa esquerda, fica de fora. O volante Wellington, que cumpriu suspensão diante do Corinthians, volta a ficar à disposição. Como Gilberto vinha atuando improvisado no meio, o retorno de Wellington seria uma alteração natural. Porém, quatro volantes disputam vagas no time titular: Jean, Escudero, Wellington e Bruno Paulista. O elenco volta a treinar na manhã desta sexta-feira.

Já sobre o processo eleitoral, Alexandre Campello registrou a sua chapa "Frente Vasco Livre" e oficialmente confirmou a candidatura para a eleição de novembro. Ele vai concorrer com o atual presidente, Eurico Miranda, e com os demais candidatos de oposição: Fernando Horta, da chapa "Mudança com Segurança", Otto Carvalho, da chapa "Ao Vasco Tudo", e Julio Brant, da chapa "Sempre Vasco".