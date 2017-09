Goleiro Alisson celebra 'momento especial' na Roma

O goleiro brasileiro Alisson, que se tornou titular na Roma, afirmou que está vivendo um "momento especial" em sua carreira nesta quinta-feira (21).

"Estou muito feliz, é um momento especial para mim porque jogo com continuidade, e isso era o que queria. Estou muito feliz porque estamos indo bem como time e na defesa", disse em coletiva de imprensa.

Após a goleada da Roma sobre o Benevento por 4 a 0, em jogo nesta quarta-feira (20), Alisson ainda afirmou que "sempre soube de suas qualidades e que era uma questão de tempo" ser titular da equipe italiana. "Eu tinha a necessidade de mostrar meu jogo, de mostrar meu valor em campo", acrescentou.

Alisson foi contratado pela Roma em maio do ano passado e só era titular em partidas da Copa da Itália e na Liga Europa. No entanto, com a saída do polonês Wojciech Szczesny para a Juventus, ele ganhou oportunidades e vem fazendo uma série de bons jogos no Campeonato Italiano e na Liga dos Campeões.