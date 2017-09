Guarda Municipal terá 210 homens no jogo Botafogo x Grêmio

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro vai atuar com 210 homens no patrulhamento no entorno do estádio Nilton Santos (Engenhão) para o jogo entre Botafogo e Grêmio, nesta quarta-feira (13). O jogo é o primeiro da fase de quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida está marcada para as 21h45.

Desse efetivo, a Guarda Municipal destacou 22 guardas para atuar na fiscalização e orientação do trânsito, coibindo o estacionamento nas principais ruas de acesso ao estádio, como a Arquias Cordeiro, Doutor Padilha, José dos Reis e das Oficinas.

As ações preventivas de patrulhamento começam a partir das 17h, com o bloqueio da rua Doutor Padilha, que será interditada ao tráfego de veículos até 1h de quinta-feira (14). As ações de ordenamento urbano no local serão mantidas até o fim do jogo.