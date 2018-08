Meirelles diz que não é 'candidato profissional' e alfineta Alckmin

O candidato à Presidência da República, Henrique Meirelles (MDB), disse que não é um "candidato profissional" e alfinetou o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, ao dizer que ele "já foi candidato à presidência anteriormente". "Valorizo as carreiras daqueles que se dedicam à vida política. Me refiro ao candidato profissional, aquele que está sempre querendo ser eleito. Já não é a primeira vez que Alckmin se candidata", afirmou, após participar de evento com presidenciáveis promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs).

No evento, Meirelles voltou a defender a informatização do sistema de saúde e a criação de um cartão de saúde para todos os brasileiros desde o nascimento, que teria todo o histórico do paciente. "Temos que trazer o governo brasileiro para o século 21", completou.

Meirelles disse ainda que não é muito conhecido da população porque não foi candidato. "No momento em que meu nome e histórico passam a ser conhecidos, a intenção de voto aumenta", afirmou.