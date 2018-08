Volume de serviços prestados cai 0,3% no 2º trimestre ante o 1º de 2018

O volume de serviços prestados teve um recuo de 0,3% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta terça-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro das estimativas de 11 analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma queda desde 1,70% a 0,20%, e veio melhor que a mediana negativa de 0,70%.

No primeiro trimestre, os serviços já tinham recuado 0,5% em relação ao quarto trimestre de 2017. No quarto trimestre de 2017 ante o terceiro trimestre daquele ano, porém, o volume de serviços prestados tinha registrado crescimento de 0,6%.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, os serviços recuaram também 0,3% no segundo trimestre de 2018, a 14ª taxa negativa consecutiva. Nesse tipo de comparação, as 12 projeções coletadas iam de uma queda de 1,72% até estabilidade (0,0%), com mediana negativa de -0,77%.

No primeiro trimestre, houve queda de 1,5% nos serviços, enquanto o resultado do quarto trimestre de 2017 tinha sido de ligeira redução de 0,1% nesse tipo de comparação.