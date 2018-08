Ibovespa fecha em alta de 1,43%, aos 78.602,11 pontos

A Bolsa deu sequência a mais um dia de recuperação, desta vez lastreada na alta registrada em suas pares em Nova York e também nos índices de ADR (American Depositary Receipt) de empresas brasileiras negociados por lá. Tanto Brasil Titans quanto o EWZ subiam mais de 2% pouco antes do fechamento do pregão por aqui.

Durante a sessão, o índice oscilou pouco mais de mil pontos, da abertura aos 77.498,61 pontos para encerrar a sessão de negócios aos 78.602,11 pontos - com ganhos de 1,43%.

As blue chips apontaram forte alta na sessão de hoje. O destaque veio do bloco financeiro onde os papéis dos bancos tiveram ganhos expressivos, com Banco do Brasil ON ganhando 3,45%, seguido de Itaú Unibanco (2,07%), Bradesco (1,70%) e as units do Santander (0,22%).

Hoje as preocupações com a crise na Turquia deram uma trégua, muito embora a maioria dos mercados acionários da Europa ainda tenha fechado em baixa em reação à alta exposição de bancos europeus ao país. A lira turca reduziu as perdas acumuladas na última semana em relação ao dólar assim como diminuíram as preocupações com a instabilidade financeira por lá. O respiro deu espaço para a alta nos mercados acionários dos Estados Unidos que, por sua vez, deu suporte para os ganhos do Ibovespa.

Alia-se aos motivos para a alta na Bolsa brasileira, o vencimento de opções sobre o índice futuro que ocorre amanhã. De acordo com um profissional de renda variável, há um impulso para defesa de posições. De acordo com esse operador, os investidores estrangeiros têm posição comprada em cerca de 120 mil contratos no Ibovespa Futuro.

Na cena política, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber assume o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em substituição ao ministro Luiz Fux. No foco a necessidade de julgamento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. O Partido dos Trabalhadores deve registrar a candidatura do ex-presidente nesta quarta-feira, 15, o prazo final para registro no TSE. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) promete fazer protestos amanhã pela liberdade de Lula e contra sua inelegibilidade.