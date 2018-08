Sob influência da Turquia, dólar sobe 0,86% nesta segunda-feira

A moeda norte-americana fechou o primeiro pregão da semana em alta de 0,86%, chegando a R$ 3,8973 para venda.

O resultado tem influência externa da Turquia, que logo na manhã desta segunda-feira (13) anunciou uma injeção de US$ 6 bilhões no sistema financeiro para garantir a liquidez dos bancos e interromper a queda da lira turca em relação ao dólar. No fechamento do pregão da última sexta-feira (10), o dólar já havia subido 1,59%.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o dia em alta de 1,28%, com 77.496 pontos. Encerrando com uma série negativa da semana passada, o índice B3 contou com a valorização de ações de empresas de grande porte, consideradas as blue chip, como Petrobras com alta de 1,94%, Vale aumentando 1,20% e Itau com valorização de 1,09%.