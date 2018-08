Caixa vai selecionar vice-presidentes; ganho anual é superior a R$ 1 milhão

A Caixa Econômica Federal abriu na última sexta-feira, dia 10, processo para selecionar novos vice-presidentes nas áreas de corporativo, fundos de governo e loterias, governo e habitação. A remuneração anual para cada cargo supera os R$ 650 mil (total de 13 salários), que, acrescida de remuneração anual variável de até R$ 286,4 mil e somada a R$ 109 mil em benefícios, totaliza mais de R$ 1 milhão por ano, de acordo com informe do banco público.

Podem participar do processo seletivo tantos candidatos internos como externos desde que preencham os requisitos para os cargos e não tenham impedimentos previstos em lei no âmbito do seu novo estatuto que visa a aprimorar as práticas de governança corporativa da Caixa. Interessados podem se escrever até o próximo dia 20 de agosto. A pré-seleção dos participantes será feita até o fim do mês e as entrevistas ocorrerão em setembro.

Três das quatro vice-presidências da Caixa alvo do processo estão vagas desde janeiro último após o presidente Michel Temer destituir quatro executivos pós recomendações do Ministério Público Federal do Distrito Federal e do Banco Central após suspeitas de corrupção no banco público. A exceção é a de habitação, que está com interino, Paulo Antunes de Siqueira, desde que o então vice-presidente Nelson de Souza foi nomeado presidente da Caixa, em abril último, no lugar de Gilberto Occhi.

O processo de seleção dos novos vice-presidentes da Caixa está sendo comandando pelo Comitê de Indicação e Remuneração do banco público e será conduzido pela Russell Reynolds, contratada pelo banco público.

Exigências

Para candidatos internos da Caixa, as exigências para participação do processo seletivo para os cargos de vice-presidentes incluem ingresso no banco público por meio de congresso público, dez anos na instituição, já ter exercido cargo estatutário, curso superior concluído, dentre outras. Para participantes externos, conforme processo do banco, são necessários no mínimo dez anos no setor público ou privado no setor bancário, atuação de 4 anos em cargo de direção ou de Conselheiro de Administração em empresa de porte da Caixa, dentre outras exigências.