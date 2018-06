Preço do diesel cai R$ 0,34 após acordo entre governo e caminhoneiros

O preço médio do litro do óleo diesel nas bombas caiu R$ 0,34 (o que corresponde a 9%) após a greve dos caminheiros, segundo balanço divulgado neste sábado, 9, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na semana de 3 a 9 de junho, após a greve, o preço médio desse combustível foi de R$ 3,482, enquanto na semana anterior, de 27 de maio a 2 de junho, quando ainda não havia acordo entre o governo federal e os caminhoneiros, o diesel custava R$ 3,828. Ao firmar acordo com os caminhoneiros, o governo federal previu redução de R$ 0,46 no preço do litro.

Para obter o preço médio, a ANP pesquisou 2.855 postos em todo o Brasil. O menor valor foi registrado na Região Sul (R$ 3,312), enquanto o maior foi constatado na Região Centro-Oeste (R$ 3,695).

Nas distribuidoras, o preço médio do litro de óleo diesel caiu 8,5% na comparação entre as duas semanas, passado de R$ 3,446 para R$ 3,154.

Outros combustíveis

No mesmo período, o preço médio do litro de gasolina caiu 0,24%, passando de R$ 4,614 para R$ 4,603. Já o etanol aumentou 0,98%, de R$ 2,953 para R$ 2,982.