Após demissão de Pedro Parente, ações da Petrobras despencam

O pedido de demissão de Pedro Parente da presidência da Petrobrás impactou fortemente no mercados. As ações da companhia chegaram a entrar em leilão na Bovespa e tiveram as negociações suspensas após ordens dos operadores para limitar perdas.

Logo após a notícia da demissão, o papel da Petrobras no exterior (ADR) perdia 15% em Nova York. Com o fim da suspensão das negociações dos papéis, as ações preferenciais (com prioridades na distribuição de dividendo) chegaram a cair 14,17% e os papéis ordinários (com direito a voto) caíam 13,65%.

Ações da Petrobras têm forte queda após o pedido de demissão de Pedro Parente

Investidores avaliam que o tamanho das concessões feitas pelo governo e a consequente demissão de Pedro Parente mostram a fraqueza do governo. Eles temem que isso se estenda a outros segmentos da economia. Depois da informação do pedido de demissão de Parente, a Bovespa, que operava em alta, inverteu o sinal e passou a cair 0,72%. A perspectiva é que a bolsa acelere a queda após o fim do leilão das ações da Petrobras.

Com Estadão