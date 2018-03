Encomendas de bens duráveis sobem 3,1% em fevereiro ante janeiro nos EUA

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos tiveram crescimento de 3,1% em fevereiro na comparação com o mês anterior, para o valor sazonalmente ajustado de US$ 247,72 bilhões, informou o Departamento do Comércio. A alta foi a maior desde junho de 2017 e superou a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de avanço de 1,5%.

Excluindo-se os automóveis, as encomendas de bens duráveis tiveram crescimento mensal de 1,2% em fevereiro. Em janeiro, houve queda mensal de 0,2% nesse item.

Um sinal bastante monitorado do investimento das empresas, as novas encomendas de bens de capital exceto defesas e aeronaves tiveram alta de 1,8% em fevereiro ante janeiro, no maior patamar desde setembro, em US$ 67,83 bilhões. Isso poderia sinalizar uma resposta das empresas a mudanças nas leis tributárias dos EUA.

Os dados de encomenda de fevereiro também refletem a demanda antes do anúncio do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas a importações de aço e alumínio de alguns países.

