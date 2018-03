Amazon bate Google e se torna 2ª empresa mais valiosa do mundo

A empresa de comércio eletrônico Amazon se tornou a segunda melhor companhia em valor de mercado nesta terça-feira (20), superando o Google, e ficou atrás somente da Apple.

A companhia de Jeff Bezos fechou um progresso de 2,7%, chegando a um valor de mercado de US$ 768 bilhões.

Por sua vez, a Alphabet - conglomerado que possui várias empresas, incluindo o Google - atingiu US$ 762,8 bilhões de dólares e fechou com uma queda de 0,39%.

Já a Apple, que está há mais tempo no mercado, é avaliada em US$ 892 bilhões. Segundo estimativas, a empresa atingirá em até dois anos US$ 1 trilhão.

A ultrapassagem demonstra otimismo para os investidores da Amazon. Em 2017, as ações da companhia, por exemplo, subiram 83%.

Além disso, de acordo com pesquisadores, se a Amazon continuar a registrar as taxas de crescimento do último ano, poderá alcançar a Apple antes da mesma atingir US$ 1 trilhão.