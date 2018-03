PPI confirma que BNDES contratará estudos para privatização da Eletrobras

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) decidiu nesta segunda-feira, 19, que o BNDES contratará os estudos com vistas à privatização da Eletrobras e a estatal ficará responsável pela emissão de ações e outras atividades relacionadas ao processo. A informação, antecipada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, foi confirmada pelo secretário do PPI, Adalberto Vasconcellos.

A resolução também inclui os aposentados da Eletrobras entre os possíveis compradores das ações. Com a resolução, fica aberto o caminho para o presidente Michel Temer editar um decreto incluindo a estatal no Programa Nacional de Desestatização (PND) Não há, porém, previsão de data.

