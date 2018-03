Israel privatiza IMI Systems, fabricante da submetralhadora Uzi

Israel chegou a um acordo para vender a empresa estatal IMI Systems, fabricante da subametralhadora Uzi, para a companhia de defesa Elbit Systems por mais de 500 milhões de dólares, anunciou neste domingo o Ministério das Finanças.

O governo iniciou em 2013 o processo de privatização da IMI Systems, cujo nome anterior era Israel Military Industries.

A companhia é fabricante da lendária submetralhadora Uzi, do fuzil de assalto Galil e de vários veículos blindados, e treina agentes de segurança.

Segundo o acordo, a companhia Elbit, com sede em Israel, comprará a IMI por 1,8 bilhão de shekels (522 milhões de dólares) e poderia pagar ao Estado outros 100 milhões de shekels, segundo os resultados da IMI.

A instituição não informou um calendário para a finalização do acordo, que deverá ser aprovado pela Autoridade Israelense Antimonopólio.

A IMI fornece tecnologias e armamento para as Forças Armadas israelenses e estrangeiras. Israel foi o sexto exportador de defesa do mundo em 2016, segundo IHS Markit, analista no setor.