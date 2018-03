Salários e preços sobem nos EUA, segundo relatório do Fed

Diante da falta de mão de obra qualificada, empregadores americanos estão aumentando os salários em um ritmo cada vez maior, enquanto preços de produtos sobem em todo o país, segundo um relatório do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) publicado nesta quarta-feira (7).

Os preços do aço também estão aumentando devido a uma queda das importações, segundo o informe, apesar de a Casa Branca planejar impor tarifas a essas compras para apoiar produtores americanos.

A pesquisa, que relatou crescimento econômico "de modesto a moderado" nas 12 regiões do Fed, reforçou as expectativas de que o banco central eleve as taxas neste mês para conter o aumento da inflação.

Economistas esperam que 2018 seja o ano em que a inflação finalmente responderá a uma década de recuperação da maior economia do mundo.

Os sinais de que o Fed poderia subir as taxas quatro vezes, em vez das três previstas, levaram à queda dos mercados de ações no mês passado.

As empresas também se queixaram, nos últimos meses, de que a baixa disponibilidade de mão de obra está freando o crescimento contínuo.

"Os preços aumentaram em todos os distritos", segundo a pesquisa, que avalia evoluções em janeiro e fevereiro.